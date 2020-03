Primeiro caso de Covid-19 na Madeira

O Governo Regional da Madeira anunciou esta terça-feira o primeiro caso de Covid-19 na região, indicando que se trata de uma cidadã holandesa que se encontrava de férias na ilha.

"O caso positivo foi detetado numa cidadã holandesa que entrou na região no dia 12 de março", disse o presidente do Executivo, Miguel Albuquerque.

Aguarda-se o resultado da contra-análise, mas o primeiro teste deu positivo. As autoridades estão a bloquear todas as entradas e saídas do estabelecimento.

