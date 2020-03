Covid-19: PSP apela à população de Ovar para cumprir indicações

A PSP apelou hoje à população residente no concelho de Ovar para cumprir todas as indicações dadas pelos polícias e lembrou que o incumprimento das ordens emitidas constitui crime de desobediência.

"Os cidadãos deverão cumprir todas as indicações dos Polícias. O incumprimento das regras decretadas ou das ordens emitidas constitui crime de desobediência", refere a Polícia de Segurança Pública num comunicado sobre a situação de calamidade no município de Ovar, decretada na terça-feira devido ao número de casos de Covid-19.

A PSP informa que tem no terreno o dispositivo policial que delimita a área, em colaboração com restantes forças e serviços de segurança.

A polícia solicita a todos os cidadãos para "o estrito cumprimento dos termos da declaração de calamidade evitando a multiplicação das vias de transmissão ativas", nomeadamente não realizando deslocações para o município de Ovar.

A PSP apela também à população que evite as deslocações não urgentes à esquadra de Ovar, indicando que, em caso de necessidade deverá ser usado, o telefone 256 580 890 e os correios eletrónicos [email protected] ou [email protected]

"A PSP apela para a continuação do excelente espírito de colaboração e compreensão por parte de todos os cidadãos, no sentido de conter a atual crise o mais rapidamente possível", refere esta força de segurança.

A PSP destaca ainda "o enorme sentido do dever" por parte dos polícias da divisão policial de Espinho e, em especial, da esquadra de Ovar, frisando que, para os polícias residentes fora do município, já disponibilizou alternativa residencial em estabelecimento hoteleiro local.

A situação de calamidade significa a criação de uma situação de cerca sanitária aplicada a todo o município e o estabelecimento de um conjunto de restrições a atividades económicas e à circulação de pessoas.

Os números do coronavírus

Portugal regista já duas mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus até agora, de acordo com o segundo boletim epidemiológico da pandemia da Covid-19 divulgado hoje.

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19, que começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países, infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

