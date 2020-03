"Estamos sequestrados nas Filipinas"

Cerca de uma centena de portugueses encontram-se retidos nas Filipinas, devido às restrições impostas pelo Governo do país que impedem a entrada e saída de pessoas, principalmente da capital Manila. As medidas, aplicadas como forma de conter a propagação do novo coronavírus, fizeram com que diversas companhias aéreas ficassem impossibilitadas de operar, o que obrigou ao cancelamento de vários voos.

Na ilha de Cebu, a cerca de 830 quilómetros da capital, estão 40 portugueses que tentam viajar para Manila há cinco dias, sem sucesso. Estão em "pânico" e apelam ao Estado português para que os "ajude" a encontrar uma solução que lhes permita regressar a "casa".

Voo fretado pode ser a solução

Uma vez que os voos de ligação estão constantemente a ser cancelados, foram informados de que seriam transportados num avião militar para Manila. No entanto, esse voo também já foi adiado por uma vez e não sabem se estão incluídos na "lista de passageiros", sendo que existem "cinco mil turistas" que pretendem regressar aos seus países.

Alguns portugueses já se encontram a dormir nos aeroportos, por não terem como pagar estadia em hotéis, mas o receio de estar em permanente contacto com outras pessoas causa preocupação. O Governo das Filipinas já registou 202 casos de infeção e 17 mortos por Covid-19.

"Aqui não há muita informação" sobre a Covid-19

"Só queremos ir para o nosso país"

