Alemanha vai mobilizar militares na reserva para enfrentar a pandemia de Covid-19

A Alemanha mobilizará reservistas do exército para enfrentar a disseminação do novo coronavírus no país, anunciou hoje a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Cerca de 2.300 reservistas e 900 "reservistas sanitários" já se apresentaram após um primeiro apelo realizado no último fim de semana, disse a ministra numa conferência de imprensa.Annegret Kramp-Karrenbauer acrescentou que o Governo lançaria novos "apelos mais direcionados e um apelo geral".

A Alemanha tem cerca de 75.000 reservistas, cujo contatos "atualizados" estão disponíveis para os militares, disse a ministra.

"Estamos a preparar-nos para o momento em que as forças armadas estarão esgotadas", disse a ministra, para quem a luta de longo prazo contra o novo coronavírus será como uma "maratona"."Essa tarefa nos manterá ocupados por um longo tempo", insistiu.

Os números do coronavírus na Alemanha

A Alemanha passou da barreira dos 10.000 infetados hoje ao registar 10.999 pessoas com o novo coronavírus.

Vinte pessoas morreram, segundo o Instituto Robert Koch, centro governamental que faz a gestão epidemiológica.

Angela Merkel disse na quarta-feira que a pandemia constitui "o maior desafio para a Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram.Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

