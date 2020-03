Auckland City declarado campeão de futebol da Nova Zelândia

O Auckland City foi declarado campeão de futebol da Nova Zelândia da época 2019/20, quando faltavam apenas duas jornadas para o fim do campeonato, interrompido devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje federação neozelandesa.

O Auckland City liderava a competição, com 37 pontos, mais três do que o Team Wellington. As duas equipas asseguraram um lugar na Liga dos Campeões da Oceânia na próxima época.

"Esta decisão foi tomada depois de terem sido consultados todos os clubes da liga. Foi também procurado o conselho de médicos especializados em futebol", explicou o organismo federativo no sítio oficial na Internet.

O campeonato neozelandês foi o primeiro a atribuir o título de campeão desde que o futebol parou praticamente em todo o mundo, devido à pandemia.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

