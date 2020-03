Covid-19: Jogadores do Borussia Mönchengladbach aceitam baixar salários

Os jogadores do Borussia Mönchengladbach e a equipa técnica liderada por Marco Rose vão ter um corte no salário enquanto durar a pandemia de Covid-19, uma medida que partiu dos próprios futebolistas, anunciou hoje o clube alemão.

"Os jogadores abordaram o clube com a oferta de cortes de salários voluntários e logo equipa técnica, diretores e executivos do clube se uniram à ideia. Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Estamos juntos pelo Borussia nos bons e nos maus momentos", afirmou o diretor desportivo, Max Eberl, no sítio oficial do clube na Internet.