Primeira morte na Rússia relacionada com o novo coronavírus

A Rússia confirmou, durante a manhã desta quinta-feira, que morreu a primeira pessoa no país devido ao surto do novo coronavírus.

De acordo com a agência de notícias Anadolu, trata-se de uma idosa, de 79 anos, residente em Moscovo.

Até ao momento, a Russia registou 147 casos confirmados de Covid-19.

Na passada terça-feria, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a situação epidemiológica na Rússia está controlada.

Putin pediu às autoridades que mantenham a população bem informada, para que todos "possam proteger-se e aos seus entes queridos" e que lutem "contra rumores prejudiciais".

O Presidente russo também pediu à população que mostrasse "solidariedade e disciplina" e respeitasse as regras de confinamento, em particular para aqueles que regressam do exterior.

