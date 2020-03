Adiada Feira do Livro de Lisboa 2020

A Feira do Livro de Lisboa 2020 foi adiada esta sexta-feira, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A data da feira vai ser anunciada na próxima semana, mas, de acordo com a organização, em princípio será agendada para as últimas semanas de agosto ou início de setembro.

A decisão foi tomada em coordenação com a Vereação da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa.

