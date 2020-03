Celebridades e políticos que lidam com o drama do novo coronavírus

A pandemia de Covid-19, que já fez mais de 10 mil mortos em todo o mundo, é transversal a todos na sociedade, do cidadão comum até aos mais altos responsáveis políticos, realeza, atletas e artistas, entre outros.

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, de 69 anos, anunciou na quinta-feira que o seu teste para o novo coronavírus foi positivo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai também ser testada ao novo coronavírus, apesar de não apresentar sintomas, mas por ter tido contacto com Michel Barnier.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está em quarentena voluntária há duas semanas, desde 13 de março, após a sua mulher, Sophie Grégoire Trudeau, ter acusado positivo para o vírus num teste.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, François-Philippe Champagne, está em isolamento voluntário enquanto aguarda os resultados de um teste de rastreamento do novo coronavírus, anunciou na rede social Twitter na quinta-feira.

Os Governos de vários países (Espanha, França, Reino Unido, Irão, Polónia, Noruega, Marrocos) têm um ou mais membros afetados pelo novo coronavírus e outros em quarentena voluntária á semelhança do que fez o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que permaneceu em isolamento até ficar confirmado o resultado negativo aos testes que fez para saber se estaria contagiado pelo novo coronavírus.

O príncipe Alberto, chefe de Estado em Mónaco, testou positivo para Covid-19, mas o "seu estado de saúde (não inspira) nenhuma preocupação", anunciou na quinta-feira o palácio monegasco.

Dois congressistas dos Estados Unidos, o republicano Mario Diaz-Balart e o democrata Ben McAdams, acusaram testes positivos e fazem parte dos mais de 10 mil norte-americanos contagiados pelo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 e vários outros estão em quarentena voluntária.

Alguns membros da equipa do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeadamente o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e ainda o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wanjgarten, testaram também positivo para o novo coronavírus.

No mundo das artes, o saxofonista camaronês Manu Dibango, de 86 anos, foi hospitalizado devido ao novo coronavírus. O músico "descansa e recupera com serenidade", de acordo com uma mensagem publicada na quarta-feira em sua página no Facebook.

O ator norte-americano Tom Hanks e a sua mulher, atriz e cantora Rita Wilson, foram as primeiras estrelas de Hollywood a divulgar que tinham contraído a doença, a 12 de março. Ambos receberam alta após alguns dias no hospital em Gold Coast, uma cidade na costa leste da Austrália.

O ator britânico Idris Elba também anunciou na segunda-feira que deu positivo e colocou-se em isolamento.

O escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 anos, que vive no norte da Espanha, tem o Covid-19 e ainda está hospitalizado. O escritor sentiu os primeiros sintomas em 25 de fevereiro, dois dias após voltar a Galiza depoisd e participar do festival literário Correntes d'Escritas, em Portugal.

Vários atletas, como o futebolista francês Blaise Matuidi, assim como o seu companheiro na Juventus, Daniele Rugani, fizeram o teste o resultado foi positivo para o novo coronavírus, entre muitos outros e em outras modalidades desportivas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

De acordo com um balanço feito pela Agência France Presse a partir de dados oficiais divulgados hoje às 10:30 , foram registadas 10.080 mortes, a maioria na Europa (4.932) e Ásia (3.431).

Com 3.405 mortes, a Itália é o país mais afetado quanto ao número de mortes, à frente da China (3.248), o centro inicial de contágio, e do Irão (1.433).