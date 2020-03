Atores utilizam as redes sociais para anunciarem que estão infetados com coronavírus

Várias celebridades têm usado as redes sociais para anunciarem que têm estão infetados com Covid-19. O ator britânico Idris Elba esteve em contacto com uma pessoa infetada e apesar de não ter sintomas, isolou-se e fez o teste, que deu positivo.

O mesmo resultado teve também Olga Kurylenko. A atriz ucraniana que participou no filme de James Bond, "Quantum of Solace", apela ao cuidado de todos.

Também o ator Kristofer Hivjuda, que participou na série "A Guerra dos Tronos", revelou que está infetado com o novo coronavírus. Está em isolamento no país natal, a Noruega.

