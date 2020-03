DGS anuncia 6 mortes e 1.020 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de seis mortes e 1.020 casos de Covid-19 em Portugal.

O número total de infetados subiu para 1.020, mais 235 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 30% em relação aos dados de quinta-feira.

Há um total de 126 doentes internados, 26 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta sexta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 7.732 casos suspeitos, dos quais 850 aguardam os resultados das análises e 5.862 testes que deram negativo.

Há seis óbitos e cinco casos recuperados a registar.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 506 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 361. A região Centro regista 106 casos, o Algarve 29, o Alentejo dois, os Açores três e a Madeira um.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Os casos confirmados:

4 meninos e 14 meninas com menos de 10 anos;

44 jovens entre os 10 e os 19 anos;

126 casos entre os 20 e 29 anos;

187 entre os 30 e 39 anos;

196 entre 40 e os 49 anos;

174 entre os 50 e os 59 anos;

132 entre os 60 e 69 anos;

90 entre os 70 e os 79;

52 casos com mais de 80 anos.

OS NÚMEROS DO NOVO CORONAVÍRUS

A pandemia de Covid-19 já chegou a 182 países em todo o mundo e fez mais de 10 mil vítimas mortais.

Desde dezembro já foram contabilizados mais de 246 mil casos de infeção. Nesta altura, ainda há quase 150 mil casos ativos. Mais de 88 mil pessoas recuperaram.

Itália é o país do mundo onde a Covid-19 fez mais vítimas mortais: são mais de 3.400 mortos.

Flavio Lo Scalzo

ESTADO DE EMERGÊNCIA EM PORTUGAL

Portugal está desde as 00:00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 2 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

Conheça aqui as medidas do estado de emergência.

Veja também: