Número de vítimas mortais de Covid-19 em Itália ultrapassou o da China

Itália já superou a China no número de vítimas do coronavírus. Ao todo, a pneumonia viral já matou 3.405 italianos. O número de infetados também continua a crescer, totalizando desde que começou o contágio, mais de 41 mil pessoas. O Governo de Roma chamou o Exército para patrulhar as ruas e obrigar a população a acatar as ordens para ficar em casa.

ESPECIAL SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS