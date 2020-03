As autoridades regionais da Ilha da Madeira adaptaram dois hotéis, para colocar turistas que cheguem à ilha em quarentena obrigatória. Quem aterrar no aeroporto e não tiver residência, é encaminhado de autocarro para a Quinta do Lorde, uma unidade hoteleira situada no Caniçal, na ponta leste da ilha. No Porto Santo, também há um hotel preparado para receber turistas.

