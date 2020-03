Sensores de temperatura corporal entram em funcionamento no aeroporto de Lisboa

Os sensores de temperatura entraram este sábado em funcionamento no Aeroporto de Lisboa nas zonas das chegadas. As câmaras de infravermelhos medem a temperatura corportal de quem passa, sem ter que parar. Este sistema vai também funcionar nos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada.

