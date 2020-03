Dançar em tempos de pandemia. Tratador de zoo torna-se sensação na internet

Como forma de diminuir o impacto na redução do número de visitantes, como medida para prevenir o contágio e a propagação do novo coronavírus, o Zoo de Melbourne, na Austrália, decidiu partilhar, através da sua conta oficial no YouTube, vídeos em direto que mostram o dia-a-dia dos diversos animais... e não só.

Para surpresa de quem assistia em casa, um dos tratadores do Zoo não escondeu o jeito que tinha para a dança e protagonizou um espetáculo a solo, dentro do recinto das girafas.

Como resposta, um dos habitantes do Zoo também mostrou que pode ser um bom adversário na pista de dança.

Esta foi uma forma do Zoo de Melbourne tentar cativar os visitantes, depois de ter sido decretado um limite diário de 2.000 pessoas por dia.

Na Austrália a pandemia da Covid-19 já causou a morte a uma pessoa e há registo de 2.136 casos de infeção.

