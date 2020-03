Lares de Viseu e Vila Real com dezenas de casos de Covid-19

Nos distritos de Viseu e Vila Real foram ativados os planos de emergência depois de terem sido detetados vários casos em dois lares. Está confirmada uma morte em Resende e pelo menos mais dez casos, já em Vila Real há 20 casos positivos e mais de cem pessoas em isolamento.

O mais recente balanço da pandemia

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com mais de 81.000 casos, tendo sido registados 3.277 mortes.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde informou esta terça-feira, num segundo boletim epidemiológico, que o novo coronavírus já provocou 33 mortes.

Os números divulgados inicialmente no primeiro boletim davam conta de 30 óbitos, um dos quais nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional veio esclarecer, entretanto, que não confirma mortes na região.

