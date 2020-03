Grupo de jovens desafia ordem de isolamento social e organiza "festa de coronavírus" nos EUA

Um grupo de jovens que "se consideram invencíveis" decidiu organizar um convívio que designaram por "festa de coronavírus", desafiando intencionalmente as ordens das autoridades, informou o próprio governador do estado do Kentucky.



De acordo com a CNN, Andy Beshear mostrou-se indignado com a situação. "Isto deixa-me louco (...) Temos que ser muito melhores que isso", disse o governador.

Andy Beshear informou também que existem pelo menos 163 casos de Covid-19 em Kentucky, e que uma das pessoas que participou no convívio está infetada com o novo coronavírus.

Os Estados Unidos têm quase 55 mil infectados: são agora o terceiro país com mais casos em todo o mundo.

Embora a Covid-19 se esteja a revelar mais grave e mortal em pessoas com mais de 60 anos ou com problemas de saúde adicionais, os Governos de todos os países afetados pela pandemia têm feito um sério apelo também aos mais jovens, para que mantenham o distanciamento social.

Todas as pessoas infetadas, mesmo que não tenham sintomas, podem transmitir a doença a terceiros. Segundo um estudo recente realizado na China, portadores assintomáticos do novo coronavírus podem ter sido responsáveis ​​por rápida disseminação inicial da Covid-19 no território chinês, o que também pode ter acontecido noutros países.

Os últimos dados mostram que o vírus parece estar a afetar mais os jovens nos Estados Unidos do que na China. Um relatório divulgado na semana passada pelos Centro de Controle e Prevenção de Doenças mostrou que até 20% das pessoas hospitalizadas com coronavírus nos EUA têm entre 20 e 44 anos.

Registou-se esta terça-feira na Califórnia a primeira morte nos Estados Unidos de uma paciente de Covid-19 com menos de 18 anos.

No estado de Nova Iorque, mais da metade dos casos do novo coronavírus são pessoas com idades entre 18 e 49 anos, informou Andrew Cuomo, governador deste estado, no domingo.

