Ator Mark Blum morre aos 69 anos devido ao coronavírus

O veterano ator norte-americano Mark Blum, que participou em filmes como "Desesperadamente Procurando Susana" e "Crocodilo Dundee", morreu esta quinta-feira, aos 69 anos, devido a complicações causadas pelo novo coronavírus, noticiou hoje a agência Efe.

"É com profunda tristeza que informo que o nosso amigo e antigo membro do Conselho de Direção (do Sindicato de Atores) Mark Blum morreu em resultado de complicações derivadas do coronavírus", disse, em comunicado, a vice-presidente do sindicato, Rebecca Damon, sem revelar mais pormenores sobre a morte

Rebecca Damon recordou Mark Blum como um "ator com talento, um mestre, um amigo leal e um belo ser humano".

Blum, natural de Nova Jersey, é mais uma das figuras conhecidas do cinema e do espetáculo norte-americano a morrer devido à covid-19, depois de o guionista da Broadway Terrence McNally ter morrido esta semana pelas mesmas razões, bem como o 'chef' indiano, ator e empresário Floyd Cardoz, que morreu na quarta-feira após ter estado uma semana hospitalizado devido ao novo coronavírus.

Blum estreou-se na Broadway em 1977 com a peça "O Mercador" e participou em obras como "Lost in Yonkers" e nas versões da peça "The Best Man" do romancista, dramaturgo e ensaísta Gore Vidal.

No cinema, Blum ficou conhecido pelos seus papéis nas longas-metragens "Crocodilo Dundee", "Desesperadamente Procurando Susana" e "Shattered Glass" ("Verdade ou Mentira" na versão portuguesa), tendo na televisão aparecido em séries de êxito como "You", "Frasier", "Os Sopranos" e "Mozart na Selva", protagonizada pelo ator mexicano Gael García Bernal.

Rosanna Arquette, que interpretou o papel de sua mulher em "Desesperadamente Procurando Susana", disse nas redes sociais sentir-se "muito triste com a notícia da morte de Blum", que descreveu como um "ator maravilhoso e homem amável".

O filme "Desperadamente Procurando Susana" é uma comédia e drama de 1985 dirigido por Susan Seidelman e que contou com interpretações de Rosanna Arquette e de Madonna. Foi ainda o primeiro papel importante na carreira de Madonna no cinema e contou com outros atores conhecidos, como John Turturro.

Mais de 60.000 casos de covid-19 foram registados esta quinta-feira nos Estados Unidos, incluindo 849 mortos, mais 250 do que no dia anterior, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

