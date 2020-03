Em Itália, os números da pandemia de Covid-19 continuam a diminuir. Mas, há ainda neste momento, mais de 57 mil e 500 pessoas infetadas pela pandemia que já matou 7500 italianos.

As autoridades mantêm as medidas de isolamento e, depois de novas negociações com empresários e sindicatos, decidiram mandar fechar mais fábricas e negócios.

Neste momento, metade de toda a atividade económica italiana está suspensa.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: