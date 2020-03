Sul-coreana de 96 anos recupera totalmente da Covid-19

Uma mulher de 96 anos tornou-se a paciente mais velha na Coreia do Sul a recuperar totalmente do novo coronavírus.

Identificada como Hwang, foi declarada completamente recuperada da Covid-19, esta quarta-feira. A notícia está a ser divulgada pela CNN, que cita fonte do condado de Cheongdo, onde reside a mulher.

O condado de Cheongdo fica perto da cidade de Daegu, no sul do país, onde há registo de mais casos do novo coronavírus.

Hwang foi diagnosticada com Covid-19 a 13 de março e recebeu tratamento intensivo na clínica pública de Pohang, a leste de Daegu.

Agora, Hwang está em quarentena em casa, em Cheongdo, onde mora com o filho.

A notícia do tratamento desta mulher de quase 100 anos, que será certamente uma das doentes mais velhas do mundo a recuperar da Covid-19, está também a ser divulgada nas redes sociais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da Ásia, o continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é agora aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

