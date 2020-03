Tinha 21 anos e não tinha problemas de saúde. Morreu vítima da Covid-19

Chloe Middleton, uma jovem da cidade de High Wycombe, em Inglaterra, infetada com o novo coronavírus e sem historial de problemas de saúde, morreu com apenas 21 anos, avança a BBC.

De acordo com os familiares, citados na publicação, a jovem "não tinha problemas de saúde", o que não a colocava no grupo de pacientes de risco, dos quais fazem parte doentes crónicos e pessoas com mais de 65 anos.

"Para quem acha que é só um vírus, pensem de novo"

Numa publicação partilhada no Facebook, Diane Middleton, mãe da jovem, apelou para a prevenção e para os cuidados que todas as pessoas devem ter neste momento.

O pedido, feito pelos famliares de Chloe, é que cada pessoa "faça a sua parte", mesmo que não pertença a um grupo de risco.

Nesta fase em que o isolamento é uma das formas de prevenir a propagação e o contágio do novo coronavírus, ficar em casa e "seguir as medidas do Governo" são alguns dos principais conselhos.

No Reino Unido, o novo coronavírus já provocou a morte a 465 pessoas e há registo de 9.529 casos de infeção.

