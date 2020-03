Presidente italiano apela à solidariedade europeia "antes que seja tarde demais"

O Presidente italiano, Sérgio Mattarella, apelou esta sexta-feira à solidariedade europeia, "antes que seja tarde demais", dizendo que o país vive "uma página triste" da sua história, por causa da pandemia de Covid-19.

Enquanto os caixões se acumulam ao longo da Itália, o país com maior número de mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, Sérgio Mattarella tentou reforçar o espírito da população, numa comunicação televisiva ao país.

Mattarella agradeceu aos "muitos chefes de Estado, da Europa e de outras regiões, que expressaram a sua proximidade com Itália", lembrando que muitos deles salientaram a importância da experiência italiana para poder melhor atacar o problema da pandemia nos seus países.

Contudo, o Presidente italiano deixou um recado para os líderes que têm bloqueado reforço de ajuda financeira e humanitária para os países europeus afetados, pedindo mais solidariedade.

"Vimos imagens que serão impossíveis de esquecer. Alguns territórios - e em particular a geração mais velha - estão a pagar um preço muito elevado", disse Mattarella no discurso em que saudou os milhares de médicos que se ofereceram para trabalhar nas áreas mais atingidas pelo surto, no norte do país.