Itália com 919 mortos nas últimas 24 horas, o maior número num só dia

Nunca em Itália tantas pessoas morreram num só dia com a Covid-19. 919, o número mais alto desde o início da pandemia no país.

O número de novos infetados baixou, mas os hospitais continuam a trabalhar para lá dos limites.

À Alemanha chegou hoje o primeiro grupo de 6 pacientes italianos em estado crítico, que vão ser tratados no país.

Segundo a Universidade Johns Kopkins, os Estados Unidos lideram as estatísticas mundiais de infeções por covid-19, com 94.238 casos, superando a Itália e a China.

O Reino Unido, num balanço feito hoje, o Ministério da Saúde deu conta de 759 óbitos de pacientes com covid-19, mais 118 (31%) do que as 578 registadas na quinta-feira.

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 26.621 pessoas em todo o mundo desde seu início em dezembro, na China, segundo um balanço da AFP, às 19:00 desta sexta-feira, baseado em dados de fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 572.040 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 183 países e territórios desde o início da epidemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 76 mortes e 4.268 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 60 para 76 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 3.544 para 4.268, mais 724 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 20,4%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

