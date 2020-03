Sobe para 76 o número de mortos por Covid-19 em Portugal. Mais de 4 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 76 mortes e 4.268 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 60 para 76 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 3.544 para 4.268, mais 724 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 20,4%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

No boletim divulgado esta sexta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 25.431 casos suspeitos, dos quais 3.995 aguardam os resultados das análises e 17.168 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 354, 71 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 2.443 casos e 33 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.110 casos e 24 óbitos. A região Centro regista 520 casos e 18 mortes, o Algarve 99 casos e um morto, o Alentejo 30 casos, os Açores 24 casos e a Madeira 21 casos.

Espanha regista 769 mortes nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 769 mortes por Covid-19 e 6.283 novos casos em relação aos dados de ontem.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 64.059 infetados e 4.858 vítimas mortais.

O país tem neste momento mais de 36 mil pacientes internados, sendo que 4.165 estão nos cuidados intensivos. 9.357 pessoas tiveram alta e estão curadas.

Susana Vera / Reuters

Boris Johnson infetado com o novo coronavírus

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson testou positivo para o novo coronavírus. A revelação foi feita pelo próprio na rede social Twitter:

No vídeo, Boris Johnson revela que desenvolveu sintomas ligeiros e que está agora em isolamento, após ter testado positivo para a Covid-19.

O primeiro-ministro britânico deixou ainda uma mensagem de agradecimento a todos os agentes públicos e voluntários e pediu aos britânicos que fiquem em casa, trabalhem a partir de casa e que se protejam.

Hannah Mckay

Veja também: