Merkel e Trump acordaram cooperar para combater pandemia

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram hoje sobre as consequências da pandemia de covid-19 e acordaram uma cooperação bilateral para combater a propagação do novo coronavírus.



De acordo com um comunicado divulgado pelo porta-voz do executivo alemão, Steffen Seibert, citado pela agência espanhola Efe, Merkel e Trump debateram as "consequências da pandemia" numa conversa telefónica.

"A chanceler e o Presidente norte-americano concordaram em manter um contacto estreito e em aproveitar as possibilidades de cooperação", acrescenta a nota.

Também foram temas de conversa a situação no Afeganistão e o "interesse comum" e o "início célere" das negociações de paz naquele país, onde a Alemanha e os Estados Unidos mantêm missões internacionais há quase duas décadas.

O novo coronavírus matou 24.663 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro. Foram registados 539.360 casos de infeção em mais 183 de países e territórios desde o início da epidemia. Pelo menos 112.200 foram considerados curados.

A Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país do mundo com mais vítimas mortais, há 86.498 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Há ainda a registar 9.134 mortos e 10.950 recuperados.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 4.858 mortes para 64.059 casos, a China continental com 3.292 mortes (81.340 casos), o Irão com 2.378 mortes (32.332 casos) e França com 1.995 mortes (32.964 casos).

A Europa totalizou 16.925 mortes para 292.246 casos, Ásia 3.682 mortes (101.935 casos), Médio Oriente 2.437 mortes (38.896 casos), Estados Unidos 94.238 casos e 1.438 mortos, América Latina e Caraíbas 182 mortes (10.056 casos), África 91 mortes (3.340 casos) e Oceânia 14 mortes (3.491 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 76 mortes e 4.268 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 60 para 76 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 3.544 para 4.268, mais 724 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 20,4%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

