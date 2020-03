Covid-19: Morreram quase mil pessoas em Itália nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas morreram 914 pessoas em Itália devido à pandemia de Covid-19. É o maior aumento no número de mortes registadas até agora.

No país há 86.498 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Há ainda a registar 9.134 mortos e 10.950 recuperados.

Autoridades italianas dizem que são precisos vários dias para perceber evolução da pandemia

Voluntários distribuem comida e medicamentos em Bergamo

A Sky News está na cidade de Bergamo, em Itália, onde acompanhou uma equipa de voluntários que distribui comida e medicamentos aos que estão fechados em casa.

As ruas de Bergamo parecem as de uma cidade fantasma, não se vê ninguém mas mesmo assim a polícia continua a pedir para que ninguém saia de casa.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 9.134 mortos em 86.498 casos registados.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 4.858, entre 64.059 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos são desde quinta-feira o que tem maior número de infetados (mais de 85 mil).

