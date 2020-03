Covid-19: Mais 299 mortes em França nas últimas 24 horas

As autoridades francesas registaram 299 mortes nas últimas 24 horas por coronavírus, fazendo o número total subir para 1995. A subida no número de mortes representa um aumento diário de 18%.

Estes números correspondem apenas aos doentes que morrem em hospitais, mas as autoridades esperam conseguir compilar dados sobre as mortes em lares de idosos em breve, o que poderá resultar num aumento do número de mortes registadas. Nas últimas 24 horas, o número de casos também aumentou para 32.964.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, comunicou esta sexta-feira que o Governo vai prolongar a quarentena obrigatória por mais duas semanas até ao dia 15 de abril.

