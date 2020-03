Designer de calçado Luís Onofre produz máscaras para doar a instituições

O designer de calçado Luís Onofre começou esta semana a produzir diariamente 500 máscaras de apoio, na sua fábrica em Oliveira de Azeméis, que serão doadas a instituições da zona daquele concelho, foi hoje anunciado.

"Com vista a apoiar a comunidade local na prevenção e combate à Covid-19, Luis Onofre iniciou esta semana a produção diária de 500 máscaras de apoio, na sua fábrica em Oliveira de Azeméis, em parceria técnica com o CTCP (Centro Tecnológico do Calçado de Portugal)", refere a agência de comunicação Showpress, que representa o designer de calçado, num comunicado hoje divulgado.

As máscaras, "não cirúrgicas", serão doadas a "várias instituições do concelho de Oliveira de Azeméis e arredores", entre as quais: Hospital de Santa Maria da Feira, Hospital de Famalicão, Centro Dial, Lar Geribranca, Lar Pinheiro da Bemposta, Lar Pró Outeiro e Cruz Vermelha.

Luís Onofre, que é presidente da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) e da Confederação Europeia de Indústrias de Calçado (CEC), "espera alcançar, ao longo da próxima semana, uma média diária de 800 unidades e assim ajudar a suprir a falta deste artigo junto da comunidade".

Luís Onofre é designer de calçado há mais de 20 anos e apresenta regularmente coleções no Portugal Fashion.



O novo coronavírus matou 24.663 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro. Foram registados 539.360 casos de infeção em mais 183 de países e territórios desde o início da epidemia. Pelo menos 112.200 foram considerados curados.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 7.503 em 74.386 casos. 9.362 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 4.858 mortes para 64.059 casos, a China continental com 3.292 mortes (81.340 casos), o Irão com 2.378 mortes (32.332 casos) e França com 1.696 mortes (29.155 caso).

A Europa totalizou 16.925 mortes para 292.246 casos, Ásia 3.682 mortes (101.935 casos), Médio Oriente 2.437 mortes (38.896 casos), Estados Unidos e Canadá 1.332 mortes (89.400 casos), América Latina e Caraíbas 182 mortes (10.056 casos), África 91 mortes (3.340 casos) e Oceânia 14 mortes (3.491 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 76 mortes e 4.268 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 60 para 76 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 3.544 para 4.268, mais 724 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 20,4%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

