Covid-19: Indústria da aviação poderá ter prejuízos de 233 mil milhões de euros

A propagação do novo coronavírus obrigou Governo dos EUA a fechar os espaço aéreo a determinados países, como medida preventiva para diminuir o contágio do surto viral, o que fez com que diversas companhias aéreas tivessem de interromper as suas viagem.

Nos aeroportos, as aeronaves estão paradas, o que afeta os postos de trabalho na industria. As três maiores companhias dos Estados Unidos, a Delta, American e United Airlines iniciaram conversações com a Casa Branca, pedindo um pacote de ajuda que pode chegar até aos 45 mil milhões de euros.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: