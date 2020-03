DGS espera "número muito elevado" de casos de covid-19 

As autoridades de saúde estão a prever o pico do coronavírus para o final de maio. O número de infetados, nessa altura, deve ser mais do que o previsto na última projeção.

Até lá, a tendência de subida vai manter-se, ainda que a um ritmo mais lento. Pelo menos é o que esperam as autoridades de saúde.

Com a entrada na fase de mitigação, há mais pessoas a fazer o teste à covid-19. Mesmo que nos últimos dias o Governo tenha insistido que há testes para todos, a ministra da Saúde reconhece agora alguns problemas.

A procura dos serviços de urgência desceu 30%, o que está a preocupar o Governo. As autoridades de saúde lembram que não deve haver medo de contágio porque os serviços covid-19 estão separados.

