Escolas preparam-se para 3.º período com aulas em casa

As escolas já estão a preparar-se para um terceiro período com ensino à distância. Segundo o Jornal de Notícias, o Ministério da Educação enviou aos agrupamentos de ensino um guião com indicações para o ensino online.

Desde a suspensão de aulas presenciais, a 16 de março, que as instituições de ensino e o Governo estão a fazer um levantamento de alunos que não tem internet nem computador em casa.

O Ministério da Educação já está a contactar operadores de telecomunicações e empresas para responder às necessidades dos estudantes.

Sem aulas presenciais marcadas, para já, a Fenprof defende a suspensão das provas de aferição do ensino básico e o adiamento dos exames do secundário, no limite, para setembro ou início de outubro.

