O robot que desinfeta o metro de Hong Kong

Hong Kong está a utilizar máquinas automáticas para desinfetar as carruagens do metro. É a primeira vez que a tecnologia está a ser utilizada em transportes públicos.

Uma solução de água oxigenada colocada no interior do robot é pulverizada para as carruagens e os especialistas garantem que o coronavírus é eliminado.

Cada máquina demora quatro horas a desinfetar oito carruagens. Pode ser controlada remotamente ou utilizar uma rota pré-definida. Esta tecnologia já era utilizada em hospitais e laboratórios.

Diariamente, em média, cinco milhões de pessoas utilizam o metro de Hong Kong. Na luta contra o Covid-19, Hong Kong foi apontado como um caso de sucesso.

