O Presidente da República fez este sábado um apelo: a economia do país não pode parar, mesmo com a pandemia do coronavírus e o estado de emergência.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou uma farmacêutica portuguesa que está a produzir gel desinfetante, em laboração contínua, para doar a várias instituições.

No final da visita, o chefe de Estado pediu o máximo isolamento social durante a Páscoa.

