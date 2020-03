Ruas do Norte do país estão vazias

No segundo fim-de-semana após a entrada em vigor do estado de emergência, as pessoas parecem estar a acatar os pedidos das autoridades para que fiquem em casa. A norte, entre a Póvoa de Varzim e o Porto, na manhã deste sábado, as ruas estavam praticamente vazias.

