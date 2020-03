Covid-19: Jovem de 14 anos morre no Hospital de Santa Maria da Feira

Um jovem de 14 anos residente em Ovar morreu esta madrugada no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, na sequência de infeção por Covid-19, revelou hoje o vice-presidente da Câmara de Ovar. Domingos Silva confirmou o óbito referindo que "é a vítima mais jovem até à data".



Essa morte junta-se assim a cinco outros óbitos que no sábado já se contabilizavam em Ovar, concelho do distrito de Aveiro onde a 17 de março foi declarado o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde dia 18 está sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.



Segundo a mesma fonte do município da Feira, o estado clínico do jovem de Ovar era particularmente grave devido a comorbilidades que lhe estavam associadas e que não foram ainda divulgadas.

O Governo e a Direção Geral da Saúde (DGS) lamentam a morte do jovem de 14 anos que morreu no Hospital da Feira.

Portugal regista hoje 119 mortes associadas à covid-19, mais 19 do que no sábado, e 5.962 infetados (mais 792), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado pela primeira vez na China em dezembro de 2019 e já infetou entretanto mais de 640.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 30.000 morreram.



A 17 de março, o Governo decretou o estado de calamidade pública em Ovar e no dia 18 teve aí início um cerco sanitário que obriga ao controlo de entradas e saídas no território. No sábado contavam-se já 178 infetados e cinco óbitos - além do jovem que faleceu esta madrugada e outras eventuais vítimas - nesses territórios de 148 quilómetros quadrados e cerca e 55.400 habitantes.



Desde as 00:00 do dia 19 de março, todo o país entrou no regime de estado de emergência, o que vigorará até às 23:59 do dia 2 de abril.