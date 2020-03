Subiu para 119 o número de mortos por Covid-19 em Portugal

EM ATUALIZAÇÃO

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), feito este domingo, dá conta de 119 mortes de Covid-19 em Portugal, incluindo um jovem de 14 anos.

Desde o dia 2 de março, altura em que foi reportado o primeiro caso no nosso país, 5.962 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus.

Relativamente a sábado, em que se registavam 100 mortes, hoje observou-se um aumento de 19%.

De acordo com dados da DGS, há 5.962 casos confirmados, mais 902 (um aumento de 15,3% ) face a sábado.



O Norte é a região mais afetada, com 3.550 casos e 61 vítimas mortais. Em Lisboa e Vale do Tejo há 1.478 casos confirmados e 28 mortos.

Na região Centro, há agora 709 infetados e 28 mortos.

No Algarve, há 108 casos de infeção e subiu para 2, o número de vítimas mortais.

No Alentejo, subiu para 41 o número de infetados.

Nas regiões autónomas, há 33 casos confirmados nos Açores e 43 na Madeira.

O boletim da DGS refere ainda que estão internadas 486 pessoas, 138 nos cuidados intensivos. O número de pessoas recuperadas mantém-se nos 43.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.



Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

