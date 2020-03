Quadro clínico do jovem de 14 anos que morreu vítima de Covid-19 era complexo

Graças Freitas admite que o quadro clínico do jovem de Ovar que morreu na madrugada passada, vítima de Covid-19, é complexo. Por isso, considera a diretora-geral da Saúde, a investigação às causas da morte do rapaz de 14 anos tem que ser feita com muita cautela.

