Lar da Misericórdia de Foz Côa com 47 utentes infetados com Covid-19

O provedor da Misericórdia de Foz Côa, no distrito da Guarda, indicou que 47 dos 62 idosos no lar da instituição tiveram resultado positivo no teste de rastreio à Covid-19.

"Dos restantes casos deram negativo e alguns inconclusivos", avançou António Morgado, no sábado à noite, à SIC Notícias.

Ao mesmo canal de televisão, o provador solicitou que os doentes sejam transferidos para uma unidade de saúde, por falta de condições para manter os infetados nas instalações do Lar da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa.

Os restantes idosos serão acolhidos no Centro de Alto Rendimento de Remo do Pocinho, um equipamento desportivo a cerca de cinco quilómetros daquela cidade do Douro Superior, indicaram resposáveis locais.

Em declarações à Lusa no sábado, o provedor já havia avançado que um residente, de 99 anos, do lar tinha morrido na sexta-feira devido à Covid-19. Um outro utente, de 92 anos, também infetado, continua internado na Guarda.

Segundo o provedor, mais de metade dos 42 funcionários que acusaram positivo para a Covid-19 foram mandados para casa em regime de quarentena. A Lusa tentou, sem êxito, falar no sábado à noite com António Morgado.

Portugal contava, na sexta-feira, 100 mortos e 5.170 infetados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.