Campanha de angariação de fundos entrega milhares de máscaras e viseiras a hospitais

O movimento cívico "SOS.COVID19.PORTUGAL" entregou milhares de máscaras e viseiras aos hospitais de São João, Santa Maria e Garcia de Orta, depois de ter angariado cerca de 94 mil euros em donativos, e inicia hoje uma nova campanha.



A campanha, que durou cerca de 15 dias, "permitiu distribuir, equitativamente, entre o Hospital de S. João, no Porto, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o Hospital Garcia de Orta, em Almada, uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual, nomeadamente, 39.025 máscaras cirúrgicas, 3.000 máscaras FFP2 e 3.335 viseiras", lê-se num comunicado.

Segundo o movimento, o equipamento, proveniente da China, chegou ao país na quinta-feira e foi entregue às unidades hospitalares no sábado, "estando nesta altura já em utilização".

Dos cerca de 94 mil euros angariados, quase 30 mil "foram proveniente de outro movimento, denominado STOP.COVID.PT que, para o efeito, se juntou a esta causa comum", refere a nota.

Considerando que a primeira campanha foi um sucesso, o "SOS.COVID19.PORTUGAL" anuncia ainda que, a partir de hoje, inicia uma nova campanha de angariação de fundos, desta vez para "aquisição de máscaras, luvas e protetores de sapatos para serem entregues juntos dos 521 lares de idosos e 1.190 instituições de cuidados continuados que integram a União das Misericórdias de Portugal".

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 35.000 pessoas em todo o mundo, incluindo quase três quartos na Europa, desde que em dezembro apareceu na China, segundo um balanço da agência AFP, com dados de fontes oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 16:15 desta segunda-feira foram registadas 35.905 mortes, incluindo 26.076 na Europa, atualmente o continente mais afetado.

Com 11.591 mortes, a Itália é o país com mais mortes no mundo, seguida pela Espanha (7.340) e China (3.304), o foco inicial do contágio.

Mais de 740.000 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 183 países e territórios, incluindo pelo menos 408.203 na Europa, quase 150.000 nos Estados Unidos e Canadá (2.635 mortes entre eles) e 106.609 na Ásia (3.827 mortes).

Portugal regista hoje 140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.