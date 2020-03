Polícia britânica usa pistola taser em homem que cuspiu sobre agentes

A polícia britânica disparou uma pistola taser sobre um homem que cuspiu sobre agentes e repreendeu outro por ter saído de casa para ir buscar umas janelas compradas num leilão eletrónico, para fazer cumprir as regras de combate a pandemia covid-19.

A Polícia Metropolitana de Londres indicou que o incidente, em que foi usada a pistola de choques elétricos conhecida como pistola taser, foi registado no fim-de-semana em Haringey, no norte da cidade, onde o homem se aproximou de um carro da polícia e "gritou que tinha coronavírus andes de cuspir saliva para cima deles de propósito, ao mesmo tempo que começava a atacá-los fisicamente".

"O homem foi observado durante um período e descobriu-se que não tinha sintomas", acrescentou a polícia, através da rede social Twitter.

Em Stalybridge, na região de Manchester, Steven Mackie, de 53 anos, foi acusado de por em risco a saúde pública e causar desordem pública e vai hoje ser presente a tribunal por ter saído "desnecessariamente de casa e abordado pessoas numa fila" de um supermercado.

O homem foi detido por ter desrespeitado as orientações da polícia, continuando a abordar as pessoas, "contrariamente às regras de distanciamento social e diretrizes sobre as restrições de movimento durante o período de emergência", justificou a Polícia da Grande Manchester.

Também no norte de Inglaterra, um homem foi admoestado pela brigada de trânsito na autoestrada M6, enquanto regressava de Conventry para Salford depois de recolher umas janelas que comprou por 15 libras (17 euros) no site de leilões eBay.

"A mulher dele não cabia no veículo, então escavava a viajar na bagageira na viagem de regresso", acrescentou a polícia, também através do Twitter.

O governo britânico deu às forças de segurança poderes especiais para fazer respeitar as regras de confinamento impostas há uma semana, que determina que as pessoas só possam sair para fazer compras de bens essenciais ou exercício uma vez por dia, dar assistência a uma pessoa vulnerável ou para trabalhar, se não o puderem fazer de casa.

Mesmo ao ar livre, as pessoas devem estar uma distância de dois metros, podendo a polícia intervir para dispersar ajuntamentos de mais de duas pessoas.

Os infratores poderão ser multados em 60 libras (66 euros), valor que pode ser reduzido para metade se pagarem voluntariamente no espaço de duas semanas, mas que será duplicado a cada reincidência.

Aqueles que se recusem pagar poderão ser levados a tribunal e condenados a pagar multas ilimitadas.

Tossir propositadamente para cima de elementos dos serviços de urgência, como médicos ou polícias, ameaçando com o contágio de covid-19, pode resultar numa pena de até dois anos de prisão.

O Reino Unido registou até domingo 1.228 mortes de pessoas contagiadas pela covid-19, mais 209 do que no dia anterior, tendo identificado 19.522 casos positivos entre 127.737 pessoas testadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Espanha ultrapassou hoje a China em número total de infetados com o covid-19, estando apenas atrás dos Estados Unidos e da Itália.

Por outro lado, a Espanha é o segundo país no mundo com maior número de mortes, depois da Itália que tinha no domingo 10.779 vítimas mortais.

Portugal regista hoje 140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).