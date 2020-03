As dificuldades e o extraordinário trabalho nas urgências do Hospital de Portalegre

Em plena pandemia um hospital não pode parar ,mas a organização imposta pela nova realidade obrigou a novas rotinas.

No interior do país, onde os meios são escassos, a adaptação é ainda mais difícil.

Na urgência do hospital de Portalegre, também na linha da frente de combate ao novo coronavirus, uma equipa da SIC testemunhou as dificuldades mas também o extraordinário trabalho das equipas de saúde, chamadas a trabalhar muito para lá do limite.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

