Nova Iorque com um terço das mortes registadas nos EUA

Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira das 3 mil mortes por causa do novo coronavírus, um terço das quais em Nova Iorque. O governador do estado fez um apelo aos profissionais de saúde de todo o país: "dirijam-se a Nova Iorque para ajudar os que já não podem, os que estão de rastos". As imagens que chegam de alguns hospitais da cidade são avassaladoras.