O Presidente Bolsonaro mudou o tom e admitiu a gravidade da pandemia do coronavírus, mas continua sem defender o isolamento social.

Enquanto isso as autoridades de saúde do Brasil tentam entender o impacto do novo coronavírus no país que já tem quase seis mil casos e mais de 200 mortes.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19