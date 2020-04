Austríacos lançam app que localiza contactos infetados com Covid-19

Milhares de austríacos fizeram 'download' de uma aplicação para telemóvel desenvolvida para ajudar a localizar e ter informação sobre os seus contactos como forma de combater a disseminação do novo coronavírus, informou esta quinta-feira a Cruz Vermelha austríaca.

A aplicação (app) "Stopp Corona", lançada na semana passada sob a égide da Cruz Vermelha, registou já mais de 130.000 'downloads' naquele país, onde vivem 8,8 milhões de pessoas, indicou um porta-voz à agência de notícias francesa AFP.

O princípio da app é permitir que os utilizadores registem voluntariamente nos seus telemóveis o contacto de pessoas que conhecem, podendo receber uma notificação se um desses contactos tiver contraído a covid-19.Para respeitar a confidencialidade dos utilizadores, os 'designers' da app explicam que eles não recolhem dados individuais nem de geolocalização.

As informações são armazenadas no telefone que tem a app, um princípio usado por aplicações semelhantes desenvolvidas noutros países desde o início do surto da covid-19.Uma das ferramentas mais controversas na luta contra a pandemia global é a perspetiva de estabelecer sistemas de localização por telefone, como fazem vários países asiáticos.

A Cruz Vermelha planeia desenvolver outras funções, como ajudas aos diagnósticos, permitindo que os utilizadores comparem os seus sintomas aos de uma infeção pelo coronavírus.

A ministra da Justiça da Áustria, Alma Zadic, membro do partido dos Verdes - que governa em conjunto com os conservadores -, considerou que as preocupações com a privacidade dos dados eram infundadas, garantindo que ela própria iria fazer o 'download' da app.

Na Áustria e até hoje, 10.877 pessoas apresentaram resultado positivo para infeção por coronavírus, contabilizando-se 158 mortos no país.