O único país da Europa onde ainda se joga futebol

Os campeonatos de futebol estão parados em todos os países europeus devido à pandemia de Covid-19, menos na Bielorússia. Isto não significa que o país do leste da Europa não esteja a ser afetado, até porque conta já com 304 casos e quatro mortes. O facto de não existirem restrições aos encontros em massa faz com que os adeptos continuem a ir aos estádios.

O estatuto de único país europeu com a primeira liga a ser jogada, fez com que o campeonato bielorrusso ganhasse mais popularidade no seio dos fãs de futebol nas últimas duas semanas. Alguns adeptos optaram por não verem o jogo a partir das bancadas do estádio, mas ainda existe quem não respeite as regras da Organização Mundial de Saúde sobre o distanciamento social.

O dérbi de sábado entre as duas equipas da capital, Minsk, atraiu 1.750 adeptos. À entrada foi verificada a temperatura corporal e foram poucos os que levaram uma máscara ou qualquer outro equipamento de proteção pessoal.

Os clubes bielorrusos não são muito conhecidos até pelos adeptos mais fervorosos a nível mundial. Porém, a crescente popularidade da liga levou a Federação de Futebol do país a garantir novos acordos de transmissão em dez países, informou a Reuters, entre eles Rússia, Israel e Índia.