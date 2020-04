GNR e PSP intensificam presença nas estradas durante a Páscoa

A PSP e GNR estão com o presença reforçada nas estradas de todo o país. A operação "Recolhimento Geral" vai ser intensificada durante a Páscoa, com a proibição de circular fora do concelho de residência em vigor entre os dias 9 e 13, como disse à SIC a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.