Uma aplicação para saber se há fila no supermercado

Uma aplicação que funciona em iPhone e Android, e onde todos podem indicar as suas lojas favoritas e o estado das filas. Foi inicialmente pensada para supermercados mas rapidamente lojistas e utilizadores começaram a pedir para colocar o pequeno comércio, não só mercearias e talhos mas também farmácias por exemplo.

No tempo que vai durar a epidemia dificilmente se conseguirá criar uma comunidade sólida como existe no Waze, mas basta que alguns utilizadores de um bairro coloquem a informação desse local para que seja útil a todos os seus vizinhos.

A Posso Ir pode ser útil numa aldeia com cidadão mais empenhados e inútil num bairro de vizinhos indiferentes. Estão a negociar com as grandes cadeias de supermercados para terem agentes de confiança que introduzem os respectivos dados. É gratuito e não tem publicidade.