Antigo candidato à presidência do Sporting Dias Ferreira internado com covid-19 

O antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting e ex-candidato à presidência do clube foi internado num hospital de Lisboa, depois de ser infetado com o novo coronavírus.

A notícia é avançada pela Renascença, que adianta que José Dias Ferreira começou a manifestar sintomas da covid-19 há cerca de duas semanas. Na altura terá sido internado num hospital de Lisboa, onde continua a ser tratado.

O filho de Dias Ferreira confirmou que não é grave e que a saúde do pai não suscita preocupação, apresentando uma evolução clínica favorável.

"A recuperação é sempre lenta nestas coisas, ao que parece tem sido a regra, mas está a recuperar bem e há de ser apenas uma questão de tempo... para regressar a casa e completar em casa a sua recuperação", disse Carlos Dias Ferreira à Renascença, explicando ainda que o pai não sabe onde possa ter sido infetado.

