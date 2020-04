Novo tratamento para a Covid-19 pode basear-se na recolha de plasma de pessoas recuperadas

Várias empresas do setor farmacêutico e terapêutico, a nível internacional, juntaram-se para encontrar um tratamento para a Covid-19, que passa por recolher plasma de pessoas que tenham contraído a doença e estejam totalmente recuperadas, foi hoje anunciado.



Para acelerar o desenvolvimento de uma terapêutica hiperimune contra a doença provocada pelo novo coronavírus, será necessária a doação de plasma dessas pessoas que tenham recuperado e cujo sangue contenha anticorpos capazes de combater o novo vírus.



Em comunicado hoje divulgado foi anunciado que as empresas Biotest, BPL, LFB e Octapharma se uniram à Aliança formada pela CSL Behring e pela Takeda Pharmaceutical Company Limited, com o intuito de desenvolver uma terapêutica derivada do plasma para o tratamento da Covid-19.



"A Aliança inicia-se de imediato com a investigação de uma imunoglobulina policlonal hiperimune anti-SARS-CoV-2 com potencial para tratar as complicações graves derivadas da Covid-19", lê-se no documento.



Pretende-se com a conjugação de esforços "acelerar o desenvolvimento de uma opção terapêutica segura, escalável e sustentável para que os cuidadores possam tratar todos os doentes que sofrem com o impacto da Covid-19".



Outras empresas e instituições ligadas ao plasma são convidadas a juntarem-se a esta Aliança.



Os especialistas começarão "de imediato" a colaborar em aspetos como a recolha de plasma, o desenvolvimento de ensaios clínicos e o fabrico.



"Uma vez coletado, o plasma ´convalescente´ é transportado para as instalações de fabrico destas empresas, nas quais é submetido a processos patenteados - entre os quais processos eficazes de inativação e eliminação de vírus - para purificação do produto", indicaram os autores da iniciativa.

