Mourinho quebra regras para orientar treino: "Aceito que as minhas ações não foram corretas"

José Mourinho quebrou as regras do distanciamento social decretadas em Inglaterra, para combater a propagação do coronavírus.

Numa altura em que se pede a todos que fiquem em casa, o português organizou uma sessão de treino com três jogadores do Tottenham, num parque de Londres.

Perante as críticas, o treinador português pediu desculpa pelo comportamento.

